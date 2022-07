Burger-King-Filiale streicht Fleisch aus dem Menü

Rein pflanzliche Burger sind nichts Neues. Aber mit einer zu 100 Prozent veganen Filiale wagt sich die Fast-Food-Kette Burger King, die ja immerhin von Fleisch lebt, in unbekannte Gewässer. Am Dienstag war große Eröffnung am Westbahnhof, und bereits kurz bevor die Rollläden hochgingen, hatte sich eine lange Schlange vor dem Restaurant gebildet. Was wohl eher an den Gratisburgern gelegen hat.