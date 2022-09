Kickl mit 91 Prozent als Parteichef wiedergewählt

FPÖ-Fokus auf Bundesländern

Noch vor der Abstimmung der mehr als 600 freiheitlichen Delegierten richtete Kickl aber Worte an die Vertreter der Landesparteien. Zuvorderst an Hausherr Udo Landbauer, der nächstes Jahr als Spitzenkandidat der FPÖ in die Landtagswahl in Niederösterreich gehen wird. „Ich glaube, Mikl-Leitner hat schon Muffensausen. Die Niederösterreicher werden vom Baum der Erkenntnis essen und dann wird die falsche Schlange aus dem Paradies vertrieben. Wir brauchen keinen Dreckskübel mitnehmen, denn die sind eh alle bei der ÖVP im Keller. Udo, du wirst ein großartiges Ergebnis einfahren - ich halte dir die Daumen!“ In Kärnten wolle er „den Roten eine aufs Dach geben“.