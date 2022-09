„Feldkircher Ausbeute ist sicherlich kein Zufall“

Neben Leonie Hartl und Julia Mayer müssen die Blau-Weißen auch die Bulgarin Madlen Todorova verletzungsbedingt vorgeben. Dafür ist Kapitänin Julia Feierle-Scheidbach am Kreis wieder mit von der Partie. Im Rückraum setzen die Gastgeberinnen erneut auf zwei wurfgewaltige Akteurinnen. Neuzugang Beate Scheffknecht führt mit 16 Treffern die Torschützenliste an. Die in den letzten Begegnungen stark aufspielende Heimkehrerin Julia Bohle netzte bislang 13 Mal ein. 29 der insgesamt 51 Saisontreffer ging auf das Konto des Duos.