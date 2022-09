Rektor gegen Landesrätin: „Vorwürfe unsachgemäß“

Es war ein bemerkenswerter Auftritt im steirischen Landtag, als Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) öffentlich Kritik an Hellmut Samonigg, Rektor der Medizin-Uni Graz, übte. Zwar nannte sie seinen Namen nicht, doch der Angriff saß: Die Medizin-Uni-Rektoren („Herrschaften“) würden sich seit Jahren gegen eine aus ihrer Sicht dringend notwendigen Erhöhung der Medizin-Studienplätze aussprechen und nun das (auf wackeligen Beinen stehende) steirische Stipendienprogramm an der Sigmund-Freud-Privatuni in Wien als „externe Experten“ kommentieren.