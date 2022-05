Aufnahmetest an Medizin-Uni ist „Eliteprogramm“

In den nächsten drei Jahren sind jeweils 20 Medizin-Studienplätze an der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU) in Wien für junge Menschen reserviert, die sich verpflichten, danach zehn Jahre lang für die steirischen Landeskrankenhäuser zu arbeiten. Dass das Programm neun Millionen Euro an Landesgeldern kostet, gleichzeitig das Land aber an der öffentlichen Grazer Medizin-Uni die neue Möglichkeit, Studienplätze zu „reservieren“, nicht genutzt hat, sorgte für harsche Kritik der Grünen.