Studienplätze: Landesrätin kritisiert Uni-Rektor

Kritik an Med-Uni-Rektoren

Die Grünen fordern, dass das Land in ähnlicher Weise Studienplätze an der Med-Uni Graz reserviert. Eine solche Kooperation ist laut der Landesrätin aber nur sinnvoll, wenn dort die Studienplätze erhöht, im Idealfall verdoppelt werden. Ohne ihn namentlich zu nennen, kritisierte sie dabei den Grazer Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg: Denn er hatte eine Erhöhung mit seinen Kollegen als „völlig falsche Strategie“ bezeichnet. In Sachen Privatuni würden sie sich nun als „große externe Experten“ präsentieren.