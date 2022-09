Rauch über Teststrategie: „Das bleibt so“

Bald auch BA.4- und BA.5-Impf-Update verfügbar

Einigkeit herrschte in Sachen Impfung: Rauch und Hacker betonten die Bedeutung der Auffrischung. In absehbarer Zeit soll auch das gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirksame Vakzin verfügbar sein. Rauch rechnet mit einem Eintreffen in den kommenden Wochen.