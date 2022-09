So geht es mit dem Impfen in Wien weiter

Wien hat dritthöchste Auffrischungsquote

Bisher haben sich in Wien 140.000 Personen den 4. Stich geholt. Das sind in etwa sieben Prozent. Erst vergangene Woche wurden in Wien rund 14.000 Impfungen durchgeführt, 80 Prozent davon sind Auffrischungen. Im Bundesländer-Ranking hat Wien die dritthöchste Auffrischungsquote. Aber das reicht nicht, Ziel der Stadt ist, bis zum Winter ein Drittel der Gesamtbevölkerung aufgefrischt zu haben.