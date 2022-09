Impfstoff für Omikron-Variante BA.1 ist da

Alle anderen sieben Impfstraßen im Land Salzburg werden den Impfstoff für die Omikron-Variante BA.1 morgen geliefert bekommen. Für Ordinationen ist er ab sofort bestellbar. Außerdem werden in den nächsten Wochen weitere Varianten-Impfstoffe erwartet, heißt es vom Land: So wird der Varianten-Impfstoff „Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1“ noch im Laufe dieser Woche in den Impfstraßen verfügbar sein.