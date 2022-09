Livebild zeigt irres Ausmaß der Queen-Schlange

Zwei Millionen Menschen erwartet

Einige Schätzungen gehen von bis zu zwei Millionen Menschen aus, die der Queen ihren Respekt erweisen wollen. Angesichts der langen Wartezeit stehen Hunderte Helfer, Polizisten und Sanitäter bereit. Connors hat keine Sekunde gezögert, ihre siebenjährige Tochter Lily und sich selbst um den Nachtschlaf zu bringen. „Das hier ist Geschichte und ein einmaliger Moment, also ziehen wir es durch“, erzählt sie am Donnerstag in den frühen Morgenstunden am Ufer der Themse. Die gut gelaunte Londonerin zieht auf einem kleinen roten Gefährt nicht nur die kleine Lily, sondern auch deren Hausaufgaben, weiche Jacken, Spiele und Proviant hinter sich her. Zweieinhalb Stunden stehen Mutter und Tochter schon an, einige weitere dürften folgen. Falls die Zeit reicht, soll Lily trotz des historischen Moments später noch zur Schule gehen. „Ich denke, das ist die längste Schlange, in der ich jemals stand“, meint Connors.