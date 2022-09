Wachmann vor Sarg der Queen zusammengebrochen

Tausende Menschen haben in London in der Nacht zum Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Nach einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast war der Sarg der Queen am frühen Mittwochabend für vier Tage in Westminster Hall aufgebahrt worden. Schon zu Beginn zog sich eine Warteschlange rund vier Kilometer weit durch das Zentrum der britischen Hauptstadt. Für einen der Wachleute war das lange Stehen offenkundig zu viel: Der Mann kippte während eines Wachwechsels plötzlich von einem Podest.