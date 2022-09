Endgültiger Todesstoß für den Wiener Lobautunnel?

Doch eben dort, beim Finanzminister, will man nichts davon wissen. Wohlweislich ist vorab ein Gutachten des Verfassungsdienstes erstellt worden. Inhalt frei übersetzt: Die Freigabe des Geldes für die Bauprojekte der Asfinag 2022 sei keinesfalls als Absage an den Lobautunnel zu werten. Im Gegenteil. „Im Bauprogramm 2022 waren nie Bautätigkeiten für den Tunnel enthalten, lediglich Verfahrenskosten“, so das Ministerium.