Jada Pinkett Smith feiert ihren Kahlkopf

Pinkett Smith leidet an Alopezie

Pinkett Smith leidet seit Jahren an dem Autoimmunleiden Alopezie, das zu Haarausfall führt. 2018 hatte sie zum ersten Mal offen über ihre Krankheit auf ihrer Facebookshow „Red Table Talk“ gesprochen: „Ich habe Probleme mit Haarausfall. Es war schrecklich, als es angefangen hat. Ich war in der Dusche und hatte ein riesiges Büschel Haare in der Hand. Ich habe vor Angst gezittert.“