Nehammer: „7,5 Millionen Menschen entlasten“

Nationalrat muss nun abstimmen

Die Abschaffung der kalten Progression und Valorisierung der Sozialleistungen muss nun noch den Nationalrat passieren. Brunner sagte in Richtung der Opposition, man hoffe, dass jene Parteien, die bisher Maßnahmen gefordert hatten, jetzt auch die Pläne der Regierung unterstützen werden. Kritik hatte es zum einen an der geringen Treffsicherheit der Maßnahmen als auch an der fraglichen Finanzierung bzw. an dem Loch, das durch die fehlenden Steuereinnahmen im Bundesbudget entstehen dürfte, gegeben.