Kalte Progression: 1,8 Mrd. Euro Entlastungen 2023

Zwei Drittel der Entlastungen sollen künftig direkt und automatisch an die Steuerzahler zurückgegeben werden. Das weitere Drittel, also rund 600 Millionen Euro im Jahr 2023, soll besonders Erwerbstätige und Pensionisten entlasten. „Für den Finanzminister wäre es bequemer, die kalte Progression nicht abzuschaffen. Aber in der aktuellen Situation gibt es keine Bequemlichkeit“, so Brunner.