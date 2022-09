Tödlicher Messerangriff: Ehemann (60) vor Gericht

Die schreckliche Bluttat hatte sich am 19. November ereignet. Wie die Ermittler damals gegenüber der „Krone“ schilderten, sei es ein Nachbar des Ehepaares gewesen, der Alarm geschlagen hatte. „Der Beschuldigte war zu ihm gegangen und hatte gesagt, dass er gerade seine Frau getötet habe.“ Als die Polizei in der Wohnung eintraf, fand sie die 50-Jährige leblos am Boden liegend vor. Sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos.