Neuer AK-Direktor bekommt 16.500 Euro im Monat

Führungswechsel in der steirischen Arbeiterkammer: Am Freitag wird der Nachfolger von Wolfgang Bartosch, der jahrelang als Direktor der Arbeiter- und Angestellten-Vertretung fungiert hatte und nun in Pension geht, offiziell vorgestellt. Die „Steirerkrone“ erfuhr vorab, auf wen die Wahl gefallen ist: Hans Scheuch.