Der Denkmalschutz im Kampf gegen den Klimawandel

Gelebte Denkmalpflege

Ein Experte in Theorie und Praxis ist Jürgen Moravi: Der Denkmalpfleger revitalisiert mit seiner Frau Miriam, einer Kunsthistorikerin, seit neun Jahren ein bereits 1280 errichtetes Haus in Friesach, in dem die Familie lebt. „Unsere Fenster sind 200 Jahre alt, noch immer gut und damit sehr energieeffizient gebaut“, so Moravi, der sein Haus am Tag des Denkmals öffnet.