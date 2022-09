„Lange vorbereitet“: Hacker-Angriff auf Therme

Erst in der Vorwoche wurde die Stadtgemeinde Feldbach Ziel eines Hacker-Angriffs, eine Woche lang war die Stadt-IT weitgehend lahmgelegt, seit Montag läuft sie aber wieder. Nun ist die Therme Bad Waltersdorf ins Visier der Cyberkriminellen geraten. „Die Vorgehensweise ist gleich wie in Feldbach, wir sind mit dem Bürgermeister in Kontakt“, sagt Thermen-Geschäftsführer Gernot Deutsch zur „Krone“.