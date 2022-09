EDV der Gemeinde Feldbach funktioniert nun wieder

In der letzten Woche trudelten in der Gemeinde Feldbach wahrscheinlich so viele Anrufe und Briefe ein, wie schon lange nicht mehr. Denn seit dem Hackerangriff vor einer Woche konnten keine Emails mehr empfangen werden. Trotz umfangreicher EDV-Vorkehrungen konnten Unbekannte das EDV-System knacken und forderten auch Lösegeld.