Hackerangriff legt Systeme der Stadt Feldbach lahm

Am Abend kam die ganze Wahrheit ans Licht: „Die Stadtgemeinde Feldbach ist trotz umfassender Vorkehrungen leider Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Es wurden sofort mit Unterstützung von Experten alle möglichen Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet“, hieß es in einem Statement in den sozialen Medien.