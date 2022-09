GB: Sorge um Meinungsfreiheit nach Festnahmen

„Not my King“

In Schottland waren in den vergangenen Tagen zwei 22-Jährige wegen Landfriedensbruchs festgenommen worden, die bei der Ausrufung des neuen Königs Charles III. sowie einem Trauerzug für die Queen protestiert hatten. Auch in der englischen Universitätsstadt Oxford gab es eine Festnahme. Außerdem zeigten Videoaufnahmen aus London, wie die Polizei eine Frau mit einem Schild mit der Aufschrift „Not my King“ (auf Deutsch: „Nicht mein König“) vom Eingang des Parlaments wegschickte.