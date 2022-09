Prinz Andrew bei Trauermarsch beschimpft

Proteste gegen die Monarchie

Tatsächlich waren die Unmutsäußerungen am Rande der Trauerprozession nicht die einzigen. Vor allem in sozialen Medien häufen sich Aufnahmen von Menschen, die verhaftet werden, weil sie gegen die Monarchie demonstrieren (siehe auch Video oben). Weit mehr als eine Minderheitsmeinung ist die Kritik an der Monarchie in den ehemaligen Kolonien in der Karibik. So kündigte der Regierungschef von Antigua und Barbuda unmittelbar nach dem Tod der Queen an, innerhalb von drei Jahren ein Referendum über die Loslösung vom britischen Königshaus an.