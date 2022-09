Erdbeer-Dessert im Glas und weiße „Angel“-Cupcakes

Erdbeerdessert im Glas. Danke Carina!

Zutaten: 80 g Butterkekse, 5-6 Raffaello-Kugeln, 50 g zerlassene Butter, 400 g Erdbeeren, 250 g Topfen, 200 ml Obers, evtl. etwas Vanillezucker, etwas Zitronensaft, 3-4 EL Staubzucker.

Zubereitung: Erdbeeren putzen und ein Drittel mit 1 EL Staubzucker fein pürieren. Die restlichen Erdbeeren in Scheiben schneiden. Butterkekse in einen Gefriersack geben und mit dem Nudelholz zerbröseln. Die Raffaello-Kugeln klein schneiden, alles zusammen mit der geschmolzenen Butter vermischen und in 6 Dessertgläser verteilen. Mit einem kleinen Löffel etwas andrücken. Jetzt den Topfen mit Zitronensaft, Zucker und Vanillezucker glattrühren und das geschlagene Obers unterheben. Erdbeerscheiben an den Glasrand schlichten. Die Topfencreme in einen Spritzbeutel füllen und vorsichtig in die Mitte einspritzen. Die restlichen Erdbeeren mit etwas Staubzucker pürieren und dann gleichmäßig darauf verteilen. Mit einer Erdbeerspalte, Minze und einer halben (oder ganzen ) Kugel Raffaello verzieren. Das Dessert einige Zeit kühlstellen. Tipp: Die Keksbrösel zusätzlich mit etwas Rum oder Cointreau tränken!