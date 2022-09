Datenhoheit droht „Luxus der Reichen“ zu werden

Die Datenspur, die Menschen durch ihr Tun und Lassen in sozialen Medien, über ihre Internet-Nutzungshistorie oder auch durch die Teilnahme an Treueprogrammen hinterlassen, ist in vielen Fällen erstaunlich lang und für Unternehmen, die ihre Produkte möglichst maßgeschneidert an Frau und Mann bringen wollen, oftmals sehr aufschlussreich. Im Zuge dieser Entwicklung orten die Wissenschaftler eine wachsende Schieflage der Machtverhältnisse zugunsten der Firmen, wie sie in ihrer Arbeit schreiben. Dazu komme, dass sich über neuartige Geräte mit allerhand Sensoren potenziell auch immer mehr Informationen über die Vorgänge im Körper aufzeichnen lassen, wie etwa die mittlerweile fast omnipräsenten Schrittzähler illustrieren.