„Krone“ bei Horrorstall in NÖ: Tote Tiere überall

Schon wieder ein Tierschutz-Skandal: Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) deckte massive Missstände in einem Mastbetrieb in Niederösterreich auf, der bereits 2013 im Fokus der Behörden gestanden war. Schafe, Ziegen und Rinder werden unter fürchterlichen Bedingungen gehalten, stehen tagein, tagaus in ihren eigenen Fäkalien. In jeder Bucht liegt mindestens ein Kadaver. Die ersten Eindrücke waren so schlimm, dass „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner umgehend an den Ort des Geschehens fuhr, um sich selbst ein Bild zu machen.