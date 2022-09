Hier können Sie sich Tipps zum Energiesparen holen

Die Energiekrise lässt die Preise zur Decke fahren, eine Energieberatung ist wichtiger als je zuvor. Die Klagenfurter Stadtwerke haben daher am Montag in der Paulitschgasse 11 eine individuelle Energieberatungsstelle eröffnet: Coaches beraten bei den Themen Umbau, Neubau oder Sanierung. Auch für Unternehmen ist die Erstberatung kostenlos. „Die Idee für so ein Büro kam schon zu Zeiten der Energiewende“, verrät STW-Vorstand Erwin Smole. „Jetzt ist eine Förderberatung umso mehr gefragt.“