Eine neue Zukunft auf Würsteln gebaut

Mit voller Begeisterung dabei

„Er hat sich da wieder herausgekämpft, ist von den Drogen losgekommen“, so die Mutter. Seitdem macht Peter einen Schritt nach dem anderen - auf seinem Weg zurück in ein normales Leben. Gestern erfolgte die Eröffnung des Imbisses mit Peter als neuem Pächter. Von Montag bis Freitag serviert er zwischen 9 und 21 Uhr Tagesteller, Schnitzelsemmeln und Co. - mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft!