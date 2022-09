Mit neuen Führungsspielern zu alter Stärke

„Wir sind genau dort, wo wir hingehören“, sagt Rottensteiner entschlossen. Was den Unterschied zur Vorsaison ausmacht? „Wir haben wieder richtige Führungsspieler im Team, das hilft auch unseren Eigengewächsen“, erklärt der Sektionsleiter. Nach dem Abgang in Anif war es für Trainer Kletzl die Chance, sich erneut zu beweisen – bisher mit Erfolg. „Ich denke gar nicht mehr an Anif, nur mehr an Wals-Grünau“, bleibt der Coach fokussiert.