Europacup-Auftaktsiege für Fivers und HC Linz

Sowohl die Handballer der Fivers Margareten als auch der HC Linz sind am Samstag mit Siegen in den EHF European Cup gestartet. Die Oberösterreicher setzten sich in der Auftaktrunde auch dank elf Toren von Lucijan Fizuleto zuhause gegen den bosnischen Vertreter Izvidac aus Ljubuski mit 34:32 durch. Die Fivers fuhren einen 30:27 (14:13)-Erfolg bei Diomidis Argous in Griechenland ein.