Brisant: FPÖ holt ÖVP in Oberösterreich ein

Dass sich die Kanzlerpartei ÖVP bundesweit im Sinkflug befindet, zeigten zuletzt Umfragen, die die SPÖ klar in Führung sehen, während sich ÖVP und FPÖ mit 22 bzw. 21 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Oberösterreich war da immer ein bisschen anders, hier hat sich die ÖVP zumeist etwas vom Bundestrend abkoppeln und in den Umfragen besser abschneiden können. Jetzt hat der Trend aber auch die Landeshauptmann-Partei in Oberösterreich eingeholt. In einer brandaktuellen für die „OÖ-Krone“ durchgeführten Umfrage stürzt die ÖVP um Landeshauptmann Thomas Stelzer komplett ab.