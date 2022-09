Mit Gutscheinen den Armen im eigenen Dorf helfen

Schon neun Anträge

Wer Unterstützung benötigt, kann ab sofort bis 30. September anonym einen Antrag in eine Box in der Raika-Filiale einwerfen. „Neun Anträge haben wir schon. Es könnten bis zu 30 werden“, schätzt er. Denn bis die Strompreisbremse wirkt, wird es dauern. Viele reden vom Helfen, aber wir tun was - und zwar jetzt."