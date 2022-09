Aus Liebe geht Linzerin für 6 Monate hinter Gitter

Sie wurde von den Internet-Betrügern als Strohfrau angeworben und glaubt trotzdem noch an die Liebe. Eine 26-jährige Linzerin, die aus der Karibik stammt, landete vor dem Richter, weil sie insgesamt vier Konten eröffnet hatte, auf die Geld von zehn verliebten Frauen floss, das diese vermeintlich an Männer überwiesen haben, in die sie sich im Internet „verschossen“ hatten. „Love-Scam“ nennen Kriminalisten diese Abzocke. Im Fall, der nun in Linz vor Gericht verhandelt wurde, haben die Frauen rund 95.000 Euro gezahlt – auf das Konto der Angeklagten, die das Geld weitergeleitet hat. 15 Prozent der Summe hat die Linzerin aber für sich selbst behalten.