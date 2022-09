Sonderlandtag: Neos unterstützen jetzt die FPÖ

Was ist für die Kindergärten geplant?

Danach folgen zwei Dringliche Anfragen zum Thema Elementarpädagogik - von der FPÖ und eben den Neos. In Graz müssen ja bereits Gruppen in Kindergärten und -krippen wegen Personalmangels geschlossen werden. Dazu kommen laut den Neos viele weitere Eltern, deren Kinder keinen Platz erhalten haben. Sie wollen von Bildungslandesrat Werner Amon Antworten zu „geplanten und dringend notwendigen Sofortmaßnahmen“. Erst am Mittwoch haben die Pinken einen 5-Punkte-Plan präsentiert und die Unterschriftenkampagne „Rettet den Kindergarten“ gestartet.