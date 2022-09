Zeltstadt in Spielfeld kostet 1,68 Millionen Euro

Während die Steirer unter der massiven Teuerungswelle stöhnen, lässt eine neue Krise bei vielen die Alarmglocken schrillen: Die weiß-grünen Asylzahlen sind in den vergangenen Wochen auf ein neues Hoch geklettert - und ein Ende der Flüchtlingswelle ist nicht in Sicht. Im Burgenland, an der Grenze zur Steiermark, explodiert die Zahl der Aufgriffe von Migranten. Landeshauptmann Christopher Drexler forderte jüngst via „Krone“ deutliche Maßnahmen von seinem Parteikollegen Gerhard Karner.