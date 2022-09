ORF muss nächstes Jahr 30 Millionen Euro einsparen

So früh wie noch nie hat im ORF deshalb der Budgetierungsprozess begonnen. Seit Sommer stehen Strukturen, Workflows und Abteilungen intern auf dem Prüfstand, und mit dem Betriebsrat wurden erste informelle Gespräche über den anstehenden Gehaltsabschluss geführt. Maßnahmen mit einem Einsparungsvolumen von 15 Millionen Euro wurden bereits in das Budget aufgenommen. In den kommenden zwei Monaten sollen weitere 15 Millionen an Einsparungsmaßnahmen gefunden werden - bei gleichzeitigen Investitionen ins ORF-Programm, das am 22. September präsentiert wird.