Wie soll sich der ORF in Zukunft finanzieren?

Bis Ende 2023 muss das ORF-Gesetzt angepasst und damit die „Streaming-Lücke“ geschlossen werden. Für Online-Inhalte soll man beim ORF künftig zahlen. Doch wie soll sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich in Zukunft finanzieren? Derzeit sprechen sich viele Experten für eine Haushaltsabgabe aus. Ein Modell, dass „demokratie-politisch fairer wäre, weil derzeit viele Menschen die Inhalte auf anderen Kanälen nutzen“, sagt die Vizestudienprogrammleiterin am Institut für Kommunikationswissenschaften der Uni Wien, Petra Herczeg. Insofern wäre es eine gute Lösung, öffentlich-rechtlichen Rundfunkt über eine Haushaltsabgabe zu finanzieren.