Sicherheitsmann (27) sitzt jetzt in U-Haft

Der Brand in der Lagerhalle des Salzburger Schlachthofes brach in der Nacht auf Sonntag aus. Zwölf Stunden lang kämpften mehr als 100 Feuerwehrleute gegen das Feuer an. 400 Tonnen Fleisch mussten entsorgt werden. Die Schadenssumme ist unbekannt, dürfte aber immen sein. Am Dienstag war klar, dass das Feuer durch Brandstiftung verursacht wurde. Noch am selben Tag erfolgte die Festnahme des Verdächtigen.