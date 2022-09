Aha! Deswegen war Lewandowski so gut drauf

Rekord!

Der 34-Jährige ist damit der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der für drei verschiedene Vereine (Barca, Bayern, Dortmund) Dreierpacks erzielt hat. „Robert ist unersättlich“, schwärmte sein Trainer Xavi. Bayern-Urgestein Thomas Müller kündigte an, man werde den Ex-Münchner „hart, aber herzlich“ empfangen. Barca gastiert nächste Woche in München. Und Teamkollege Leon Goretzka erklärte Richtung Lewandowski: „Wir freuen uns alle, ihn wiederzusehen. Aber das mit den Toren kann er sich in dem Spiel sparen.“ Die Deutschen verteidigen mittlerweile eine stolze Serie von 29 CL-Gruppenspielen ohne Niederlage.