„In 20 Jahren tanken Busse in Linz Wasserstoff“

„Wasserstoff wird für Linz AG Thema“

Am Hauptplatz gibt es bis in die Nacht hinein Vorträge, Science-Slams, Live-Musik und ein Klima-Pub-Quiz. Samstag wird der Hauptplatz dann zur Climate Action Zone umfunktioniert: interaktive Mitmachstationen, Repair Café, Workshops, Exkursionen und der „Klima Erlebnis Raum“ in der Pfarrgasse warten. Neben Führungen zum Biomasse-Heizkraftwerk der Linz AG steht als besonderes Highlight das Entdecken der Wasserstoffpilotanlage der voestalpine auf dem Programm. Gegen Voranmeldung geht’s per Wasserstoffbus auf das Betriebsgelände. SP-Stadtchef Klaus Luger: „Wasserstoff wird für die Linz AG in der Zukunft Thema. Weil es ein Abfallprodukt der Industrie ist, sitzen wir dank der Voest quasi an der Quelle. In etwa 20 Jahren wird die Linz AG ihren Fuhrpark mit Wasserstoff auftanken.“