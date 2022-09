Bergung von 160 Jahre altem Schiffswrack gestartet

Am Dienstag hat in China die Bergung eines 160 Jahre alten Schiffswracks, bei dem es sich um das bis dato größte und am besten erhaltene hölzerne Schiffswrack des Landes unter Wasser handelt, begonnen. Gehoben wird das hölzerne Segelschiff aus der Qing-Dynastie mithilfe eines Spezialschiffes.