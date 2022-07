400 Jahre altes Schiffswrack in Lübeck entdeckt

In der norddeutschen Stadt Lübeck haben Taucher am Grund des Flusses Trave ein rund 400 Jahre altes Wrack eines Hanseschiffes entdeckt. Die Überreste des etwa 20 Meter langen Schiffes seien teilweise im Sediment verborgen, teilte die Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Im Wrack konnten die Taucher mehr als 150 Fässer sichten.