US-Schiffswrack aus dem Ersten Weltkrieg gefunden

Die USS Jacob Jones war eines von sechs Schiffen der sogenannten Tucker-Klasse, die von der U.S. Navy entworfen und gebaut wurden, bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten. Das beeindruckende Schiff war der allererste amerikanische Zerstörer, der jemals durch einen feindlichen Angriff versenkt wurde. 66 Männer - zwei Offiziere und 64 Matrosen - der 150-köpfigen Crew fanden dabei am 6. Dezember 1917 den Tod.