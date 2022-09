E-Zigaretten absichtlich an Kinder vermarktet

Nachdem zwei Jahre lang die Marketing- und Verkaufspraktiken des E-Zigarettenherstellers Juul untersucht wurden, muss das Unternehmen nun 438,5 Millionen US-Dollar an 34 Bundesstaaten und Territorien zahlen, wie mehrere Bundesstaaten am Dienstag mitteilten. Die Untersuchung ergab, dass Juul seine Produkte absichtlich an junge Menschen vermarktet hat, obwohl der Verkauf von E-Zigaretten an Kinder illegal ist.