Die Roten Teufel sind erneut im Balkan-Einsatz

Noch einmal nach Nordmazedonien müssen die Harder Handballer in der Quali zur EHF European League. In der zweiten Quali-Runde bekamen die Roten Teufel den HC Skopje zugelost. Das junge Hauptstadtteam lag in der Vorsaison in der nationalen Liga einen Rang hinter dem Harder Erstrundengegner Bitola. Das Heimspiel steigt am Dienstag, 27. September, in der Sporthalle am See. Eine Woche darauf folgt das Rückspiel. Nach einem Freilos in Runde eins bekommt es Bregenz im EHF European Cup mit Velenje aus Slowenien zu tun. Spieltermine sind Ende Oktober und Anfang November.