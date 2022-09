Die Deutschen finden Meghan einfach „beautiful“

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in Düsseldorf von „Harry, Harry, Harry“-Sprechchören und Ausrufen, Meghan sei „beautiful“, also „schön“ empfangen worden. Die Herzogin zeigte sich bei einer Zeremonie zu den Invictus Games, die nächstes Jahr in Düsseldorf stattfinden sollen, in einem sommerlichen Outfit Hand in Hand mit ihrem Ehemann.