Meghan vor Harry nicht als Schwarze wahrgenommen

Die öffentliche Wahrnehmung von Herzogin Meghans Hautfarbe hat sich nach ihrer eigenen Einschätzung verändert, seit sie mit Prinz Harry zusammengekommen ist. „Wenn es eine Zeit in meinem Leben gibt, in der meine ethnische Herkunft eine größere Rolle gespielt hat, ist es, seit ich mit meinem Ehemann zusammen bin“, sagte die mittlerweile in Kalifornien lebende 41-Jährige in einer am Dienstag veröffentlichten Folge ihres neuen Podcasts „Archetypes“.