Meghan verärgert mit selbstverliebtem Auftritt

Für die Sussexes steht in den nächsten Tagen auch weiterhin ein straffes Programm an. Am Dienstag nehmen Harry und Meghan in Düsseldorf einen Termin für die „Invictus Games“ im nächsten Jahr wahr. Danach jetten sie zurück nach Großbritannien, wo am Donnerstag die WellChild Awards stattfinden. Es ist das erste Mal, dass der Herzog und die Herzogin seit der Thronfeierlichkeiten für Queen Elizabeth im Juni wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt waren.