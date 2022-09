Vor Wahl in Schweden - Rechtspopulisten im Aufwind

Den Schwedendemokraten spielte laut Beobachtern zuletzt die Diskussion um das Bandenunwesen in Schweden in die Hände. Im Sommer hatte es in Schweden eine Serie von Gewalttaten mit Verbindung zur organisierten Kriminalität gegeben. Jüngstes Beispiel waren die tödlichen Schüsse in einem Einkaufszentrum in Malmö Mitte August. Ein umstrittenes Thema im Wahlkampf war die geplante Neugestaltung von Steuern und Unterstützungen. Die Parteien des linken Blocks wollen Unterstützungszahlungen erhöhen, die rechten Parteien hingegen einschränken. Die Konservativen und die Schwedendemokraten setzten außerdem auf die Themen Zuwanderung und Integration.