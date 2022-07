Finnland/Schweden: NATO unterzeichnete Beitritt

Die Botschafter der 30 NATO-Staaten haben am Dienstag in Brüssel den Ratifizierungsprozess für den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens eingeleitet. „Die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle leitet den Ratifizierungsprozess in jedem der Mitgliedsländer ein“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.